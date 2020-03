Gustavo Bou, amigo íntimo de Centurión: "No lo puedo creer, ayer hablé con él y estaba con la novia en la casa, lo más bien"

El fútbol argentino está de luto, porque la novia del jugador de Vélez Sarsfield Ricardo Centurión, Melody Pasini, murió este domingo luego de sufrir un paro cardíaco mientras conducía su auto.

Uno de los mejores amigos del talentoso delantero, Gustavo Bou, reaccionó desde Estados Unidos sobre el hecho, en declaraciones que reproduce Olé.

"La verdad, todavía no puedo creer la noticia que me llegó. Ayer (sábado) estuve hablando con Ricardo. Estaba con la novia en la casa, lo más bien. Hoy me levanté y me enteré de esto...", dijo el atacante de New England Revolution.

"En medio de todo lo que estamos viviendo, encima pasa esto. Son cosas que uno no entiende. Estoy muy mal. Les mando muchas fuerzas a Ricardo y a toda la familia de Melody. Me siento muy triste", añadió.

Centurión recibe otro duro golpe, justo en tiempos de pandemia mundial por el coronavirus.