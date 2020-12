Guillermo Maripán y la mala racha del Mónaco: "Soy agresivo, motivaré a mis compañeros para sacar esto adelante"

El Mónaco no lo pasa bien en la Ligue 1 de Francia y completa una racha de tres derrotas en línea. El equipo de Guillermo Maripán perdió ante Lille, Olympique de Marsella y Lens, ubicado en la octava posición del fútbol galo con 23 puntos en 15 fechas, distante del líder Lille, que registra 32 unidades hasta ahora.

Guillermo Maripán regresó paulatinamente de su lesión en Mónaco durante los partidos mencionados, hasta ser titular y jugar los 90 minutos en la capida por 0-3 ante el Lens. De cara a la visita del domingo contra Dijon, el defensor de la selección chilena mira el futuro con buenas vibras.

“El plantel está positivo, estamos bien y sabemos que hemos cometido errores, pero sabemos que somos un gran equipo, con grandes jugadores de experiencia y jóvenes, aprendiendo y siendo humilde tendremos mejores resultados. El dijon necesita lo puntos, y nosotros también necesitamos ganar para terminar bien el año”, dijo Maripán en rueda de prensa desde el principado.

El chileno agregó que “es un momento de la temporada, cuando hablo de irregularidad me refiero a lo mostrado en el campo. Hemos hecho partidos buenos y otros muy malos. No estamos haciendo una temporada regular y desde ahí, humildes, debemos trabajar para mejorar”.

“Contra Lens no salimos bien al partido y en menos de un minuto nos marcan el gol, te cambia todo de cara a cómo continua el partido. Hay que concentrarnos, mantener el foco, son cosas que pueden pasar, el fútbol es así, pero tenemos que pensar en el próximo partido y que no vuelva a suceder”, añadió.

En lo personal, Maripán abordó la pérdida de protagonismo en el once titular del Mónaco, con varios partidos en el banco tras recuperarse de su lesión. Pese a ser del inicio en el último partido, el jugador de la Roja toma todo como un aprendizaje.

“Durante la temporada el equipo va sufriendo cambios, si el entrenador considera que no estoy bien físicamente o en lo táctico para jugar, necesito trabajar y demostrarle que estoy en condiciones. Vivo este momento y los que no me ha tocado estar en cancha siendo humilde y aprendiendo. Apoyando al equipo para que al momento que me toque estar bien”, expuso.

Sentencia que “a veces cuando las cosas no están bien en lo futbolístico tiene que aparecer carácter, físico, mentalidad positiva y ganadora, me caracterizo por ser así, agresivo; y si puedo ayudar desde mi posición lo haré para motivar a mis compañeros, que este pequeño momento de irregularidad lo saquemos adelante”.