La particular analogía de Griezmann para elogiar a Messi: “Le envías un melón y lo transforma en caviar”

No cabe ninguna duda que el paso de Antoine Griezmann por FC Barcelona ha sido bastante cuestionado: un día lo aman por su buen rendimiento y al siguiente lo liquidan por no cumplir con las expectativas. Esa situación lo tiene con un pie fuera del club.

Por lo mismo, el delantero rompió el silencio y le concedió una entrevista a L'Équipe, en la que repasó su actualidad futbolística, su relación con Lionel Messi y si la selección Francia es candidata para conquistar la Eurocopa.

“La relación con Messi es buena. Nos entendemos bien. Nos escribimos a veces mensajes, nos comunicamos bastante en el entrenamiento. En el terreno de juego es un jugador con el que es muy fácil jugar. Le envías un melón y lo transforma en caviar. No tienes la presión de fallar un pase con él. En el juego, cada vez va a mejor. Este año ha sido complicado por las lesiones y en un sistema en el que cada uno no ha estado en su mejor posición. Pero ahora va a comenzar una nueva temporada con nuevas incorporaciones”, mencionó sobre el astro argentino.

Y sobre su presente el equipo culé, expresó que “cuando pierdes la Liga, por ejemplo, te entristece. A principio de temporada también, porque no jugaba, no me sentía importante. Estoy acostumbrado a jugarlo todo, los partidos grandes, y me veo en el banquillo contra el Madrid. Te molesta ves a los compañeros calentando en el césped y tú a un lado. Pero son las decisiones del entrenador y hay que aceptarlas y hacer todo lo posible para hacerle cambiar de opinión”.

El delantero francés cree que las críticas en Barcelona han sido exageradas. (FOTO: Getty)

“En Francia me he ganado el respeto. Los que saben de fútbol se dan cuenta que lo hago bien en todos los lugares en los que voy. En la selección, todos los balones pasan por mí, me siento más libre, como en el Atlético de Madrid. En Barcelona fue complicado por mis primeros partidos y las críticas fueron a veces exageradas. En 2021, sin embargo, pienso que va a mejor”, agregó.

Ahora, sobre el objetivo de alcanzar el título de la Eurocopa, comentó que “todavía está en mi cabeza la final de la Eurocopa de 2016. Son derrotas importantes, como las de Champions, que te hace sentirte mal. Esto te da más ganas de hacer una buena Eurocopa”.

“Me siento más libre que en el Barça, ya sea para ir a pedir un balón o para definir en el área. Cuando se trata de defender, yo me muevo para las necesidades del equipo: a veces, defiendo como un mediocentro, a veces como lateral. Desde el momento que estoy libre ofensivamente, me siento bien. Cuando me piden atacar como extremo en la banda, no tengo el regate ni la velocidad para el uno contra uno. Tampoco soy una referencia”, dijo.

Finalmente, sobre el regreso de Karim Benzema a la selección de Francia, sentenció que “me di cuenta cuando Deschamps anunció la lista, como todos. Me sorprendió, evidentemente, pero me puso contento. Se trata de Karim, un gran delantero, que solo nos puede ayudar. Francamente, sólo podemos estar encantados de tenerle con nosotros de nuevo. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se sienta lo mejor posible, lo más rápido posible y que tenga esta confianza. Es un jugador con el que se puede jugar fácilmente y ha sido obviamente bienvenido”.