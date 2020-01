Futbolista chileno no puede reincorporarse a su equipo en China por el coronavirus

El volante chileno Mauricio Martínez, que es formado en Huachipato y tuvo pasos en Naval de Talcahuano y Lota Schwager, comentó que no ha podido viajar a China para reincorporarse a su equipo, Guiyang Hongrun Chemical FC, porque los aeropuertos están cerrados producto del coronavirus que afecta al país asiático.

“Tenía vuelo a las 23 horas y de repente recibí un llamado de un dirigente. Me dice que cerraron toda la ciudad (Guiyang), que cancele el viaje. Me tuve que devolver no más. Todos me decían que tuviera cuidado, que era peligroso viajar, pero no le tengo miedo al virus”, comentó el jugador al diario Concepción.

El jugador que se encontraba de vacaciones en Chile agrega que “primero cerraron Wuhan y la ciudad donde estoy yo seguía dentro de lo normal. Ahora no. Esto se ha propagado fuerte durante los últimos días. Me contaban que no se puede salir de las casas y si lo haces debes ir con mascarillas. Si no la usas, te multan. Hay partes donde no puedes salir ni al patio de tu casa. Encerrado total hasta que todo pase. Muere gente, está todo el país paralizado”.

Ante esta situación el volante ya piensa en su futuro, en el caso de que no pueda viajar prontamente al gigante asiático. “Los chinos son de mucha planificación y hace rato que ya están pensando en soluciones. Están buscando curas, vacunas, formas de tratar el virus. También, me dijeron que hay un plan de fumigación de ciudades completas y se pusieron plazos. Desde el club, me aseguraron que el 10 de febrero pretenden tener todo bajo control. Así son allá”.

“Si el 10 de febrero sigue todo igual, tendré que buscar algo acá. Por un tema familiar, siempre ha sido mi idea volver a Chile. Sobre todo, por mi hija (Antonia, 3 años). Cuando me fui hace dos años ella no entendía mucho, pero ahora sí y llora, no quiere que me vaya. La llevé a conocer China y tengo mucho cariño por el país y su gente, me han tratado súper bien, son muy amables. Además, me ha ido bien los dos años, he ido subiendo de categoría y hasta fui goleador del campeonato”, señaló.

El Piri, como es conocido en el medio, a pesar de tener solo 24 años ya ha jugado en tres clubes de China: Sichuan Annapurna, Guizhou Fengyun y el ya mencionado. En todos ha tenido exitosos pasos e incluso, en su última campaña, estuvo a punto de firmar en un gigante de China.

“En mi primer club en China yo era el único extranjero y, en el del año pasado, había un camerunés, pero soy el que tiene más problemas para devolverse. Soy bien creyente en Dios y creo que todas las cosas son por algo. Si se soluciona todo, no tengo miedo en viajar, y si no tendré que quedarme acá, que también es algo que me gusta, por lo familiar. Veía en las noticias que hasta en Chile están detectando algunos casos y no sé cómo pueda seguir esto. Hay que tener un poco de paciencia”, sentenció el jugador.