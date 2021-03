El potente adiós del DT de la Fiorentina de Erick Pulgar: "Ya no me reconozco en este mundo"

Pese a dar vuelta el resultado con golazo de Erick Pulgar incluido, la Fiorentina no pudo ante el AC Milan y este domingo cayó por 2-3. El equipo del chileno no ha logrado mantener la regularidad, lo que terminó por agotar a Cesare Prandelli.

El técnico decidió presentar su renunciar al puesto de entrenador luego de cinco meses de su retorno. Las razones eran confusas, ya que más allá de los resultados, el plazo no es normal para que un estratega salga en Italia.

Pero luego del anuncio de su salida, el propio club a través de su sitio oficial publicó una carta de despedida que dejó Prandelli, la que sacó varias lágrimas. "Esta es la segunda vez que salgo de Fiorentina. El primero a instancias de otros, hoy por mi decisión. En la vida de todos, además de las cosas bellas, se acumulan desechos, venenos que a veces te presentan la factura todos juntos".

Luego de caer ante el Milan, Prandelli renunció a la Fiorentina. Foto: Getty Images

Según las propias palabras del DT, su adiós tiene que ver con un tema personal. "En este momento de mi vida me encuentro en una incomodidad absurda que no me permite ser quien soy".

"Me embarqué en esta nueva experiencia con alegría y amor, también dejándome llevar por la ilusión de la nueva propiedad. Y probablemente sea demasiado amor por la ciudad, por el recuerdo de los buenos momentos de deporte que viví allí, que estuve ciego a las primeras señales de que algo andaba mal, algo no estaba exactamente en su lugar dentro de mí", agregó.

Para Prandelli, el salir es una decisión que "viene dictada por la enorme responsabilidad que tengo ante todo con los jugadores y con el club, pero no menos importante por el respeto que le debo a la afición de la Fiorentina. Quien sale a este nivel al terreno de juego sin duda tiene un talento específico, quien tiene talento es sensible y nunca quisiera que mi malestar se perciba y afecte al rendimiento del equipo".

Fue ahí que el ex DT viola reveló su sentir. "En los últimos meses ha crecido una sombra en mi interior que también ha cambiado mi forma de ver las cosas. Vine aquí para dar el 100%, pero en cuanto tuve la sensación de que esto ya no era posible, por el bien de todos decidí dar un paso atrás".

Finalmente el mensaje cierra con una enigmática reflexión. "Soy consciente de que mi carrera como entrenador puede acabar aquí, pero no me arrepiento y ni quiero hacerlo. Probablemente este mundo del que he formado parte toda mi vida ya no es para mí y ya no me reconozco en él. Ciertamente habré cambiado y el mundo va más rápido de lo que pensaba. Por eso creo que ha llegado el momento de dejar de dejarme llevar por esta velocidad y detenerme para encontrar quién soy realmente".

