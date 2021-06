Eric García es el segundo refuerzo del Barcelona: "Me gusta que me comparen con Piqué"

Este martes el Barcelona hizo oficial el fichaje de Eric García, defensor de 20 años que estuvo las tres últimas temporadas en el Manchester City.

El ex canterano blaugrana llegó costo cero, pues terminó su contrato con los citizens y firmó hasta 2026 con una cláusula de salida de 400 millones de euros.

García, de 20 años, pasó el reconocimiento médico y luego pisó el pasto del Camp Nou con la camiseta culé como es la tradición.

En conferencia de prensa, señaló: "Mi sueño era jugar en el primer equipo del Barça y hoy tengo la oportunidad de cambiarme en ese vestuario. Tengo muchas ganas de empezar".

Luego, añadió: "El Barça es el más grande del mundo, con el presidente hay nueva energía. Gente con experiencia".

Y sobre las comparaciones con Gerard Piqué, afirmó: "Que me comparen con él, me gusta pero no hay comparación. Yo empiezo y él ha sido el mejor en 10 años. Que sea mi compañero es una gran exigencia".