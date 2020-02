Fernando Zampedri pone mesura en la UC y anticipa el partido con Colo Colo: "Los clásicos son difíciles"

El domingo en el Monumental Universidad Católica intentará mantener su invicto ante Colo Colo, elenco que vive una crisis, luego de perder dos duelos en línea, situación diametralmente diferente a la del bicampeón chileno.

Los cruzados ganaron los tres encuentros que disputaron, y pese a ello, el goleador de la UC Fernando Zampedri pone mesura.

"Fue un partido parejo (la semifinal de la Copa Chile que ganó el Cacique en penales). Nosotros ya hemos ajustado un montón de cosas que teníamos por mejorar. Llegamos en un buen momento. Son clásicos, difíciles. Nosotros vamos a intentar imponer nuestro juego como lo estamos haciendo, intentando mejorar algunas cosas. Creo que suma mucho el momento de cada uno, pero son partidos donde juegan dos equipos fuertes del país y se hacen diferentes", señaló el ex Rosario Central en conferencia de prensa.

“Nosotros vemos los partidos, pero nos basamos en el juego nuestro, en mejorar nosotros y trataremos de ver esta semana como lastimar al rival. Tenemos muy buen juego y debemos hacerlo los 90 minutos, y no caer en pasajes donde perdemos la pelota", agregó.

Zampedri lleva tres goles en tres partidos, situación que lo tiene tranquilo, pero que tampoco lo vuelve loco.

"En lo personal es muy importante empezar haciendo goles, pero lo más importante es que voy agarrando mucho ritmo y me estoy sintiendo mejor. Eso me da confianza, porque si lo veo desde el año pasado, estoy en otro ritmo y eso suma. Para un delantero es muy importante empezar en un club con el pie derecho, con goles. Pero hay un plantel por delante, si nos va bien a todos se me hace mas fácil", analizó.

Colo Colo y la UC se miden el domingo a partir de las 18:00 horas, en el duelo más destacado de la cuarta fecha.