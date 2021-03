El drama que vive Gonzalo Collao en España: "Que el Extremadura desaparezca"

El arquero chileno Gonzalo Collao a sus 23 años es una de las promesas del fútbol nacional, y dejó Universidad de Chile para partir a Europa, pensando en su futuro.

El ex seleccionado nacional jugó la última temporada en Extremadura Unión Deportiva, de la Segunda División B de España, y que pasa por un dramático momento, al borde de la quiebra.

El dueño del elenco hispano, Manuel Franganillo, habló con Marca y comentó la dura situación económica por la que pasa al club, señalando que va a "liquidar" al cuadro.

"Tengo el cien por cien de las acciones y voy a llevar al club a la liquidación, que el Extremadura desaparezca. Es por el bien de mi familia, es lo más correcto que pase esto", dijo el empresario, sin más vueltas.

Collao sufre por su equipo en España

Luego, agregó que "esta liquidación me va a costar más de 2 millones de euros. Me ha fallado gente del club. He perdido la ilusión por un club que fundé en 2007. Les di mi palabra a los jugadores y la he incumplido por dos días. Hoy les iba a ingresar el dinero. Automáticamente, no quiero saber nada de fútbol".

Por último, Manuel Franganillo indicó con dureza que "no quiero ni venderlo, que desaparezca".