Ernesto Valverde e ingreso de Arturo Vidal: "Fue para refrescar el centro del campo en el que ellos nos estaban apretando"

Barcelona no pudo con la Real Sociedad y rescató un trabajado empate este sábado por 2-2. En los 10 minutos finales, Arturo Vidal saltó a la cancha para poner su siempre efectiva labor de quite y presión, algo que el técnico del equipo blaugrana agradeció.

En conferencia post partido, Ernesto Valverde explicó que el ingreso del King fue "para refrescar el centro del campo en el que ellos nos estaban apretando y tuvimos dificultades, sobre todo en la última parte".

Además, el DT aprovechó de referirse a la polémica falta a Gerard Piqué que el árbitro no cobró. "Desde el banquillo ves el partido con la camiseta de tu equipo puesta. ¿El penal a Piqué? No lo he visto repetido pero diré que es penalti y que el de Busquets no lo era. Supongo que el entrenador de la Real dirá lo contrario. Le hecho dicho al cuarto árbitro que lo chequeara, pero no lo sé. Si hubo agarrón de Busquets en el primer penal, intuimos que también pudo haberlo a Piqué, pero tengo que volver a verlo"

Finalmente, adelantó lo que será el clásico español a mitad de semana, donde su equipo tendrá un día más de descanso que el Real Madrid. "No nos afectará (el tiempo). Son cuatro días (de descanso). El Madrid juega mañana. En estos partidos que son tan importantes todo el mundo estará disponible".