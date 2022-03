El Borussia Dortmund ya asumió que no contará con Erling Haaland la próxima temporada. Es por ello que desde el club miran al delantero del Chelsea , Timo Werner, como su reemplazante.

Erling Haaland se ha transformado en uno de los jugadores más solicitados por los clubes grandes de Europa. El delantero noruego del Borussia Dortmund ha tenido temporadas de ensueño en Alemania, con números que nadie imaginaba.

Su nivel ha despertado el interés de algunos de los elencos más importantes en dicho continente, como el Real Madrid, Manchester City y Barcelona. Estos últimos, correrían con ventaja para quedarse con sus servicios al inicio de la campaña 2022/23, según informan los medios españoles.

La amistad entre su representante, Mino Raiola, con el presidente de los Blaugranas, Joan Laporta, ha hecho que los acercamientos sean más concretos y se tenga un supuesto "acuerdo de palabra". La situación tiene al Borussia Dortmund atento y a la espera, aunque también resignado.

En el elenco alemán ya dan por hecha la salida de Erling Haaland y, pese a que aún faltan meses para el mercado de pases, comienzan a trabajar. Y es que según informó Sky Sports, el club ya tiene en la mira al que será su reemplazante.

Se trata nada menos que de Timo Werner, quien hoy está en el Chelsea. De acuerdo a lo señalado por el medio, el Borussia Dortmund quiere comenzar con las negociaciones lo antes posible para así asegurar su carta de gol. Una que ya se dio a notar en Alemania, su país natal, con las camisetas del Sttutgart Y RB Leipzig.

La situación no sería vista con malos ojos, ya que el artillero está peleando por un lugar en los Blues y no ha mostrado su mejor versión. Ante esta incomodida, la opción de volver a tierras germanas no sería descabellada.

Barcelona lo espera, mientras Real Madrid y Manchester City quieren entrar en la pelea

Erling Haaland tiene una cláusula de rescisión de 75 millones de euros en el verano, una cifra que los clubes más grandes de Europa están dispuestos a pagar sin problemas. Y si bien el Barcelona parece ser el que se quedará con sus goles, lo cierto es que hay otros detrás esperando.

Pese a que su foco está en Kylian Mbappé, en el Real Madrid se ilusionan con poder contar también con el noruego. Los Merengues quieren golpear el mercado a lo grande y esperan poder quitarle a la figura a su archirrival.

El Manchester City también es uno de los que está a la fila con Erling Haaland. Eso sí, Pep Guardiola está presentando hoy un estilo en el que el delantero perdería algo de protagonismo como eje y sería más una pieza del colectivo de los Ciudadanos. No obstante, su poder de fuego amenaza a cualquiera.