Entrenador de Bélgica niega guerra con Real Madrid por operar o no a Eden Hazard

Eden Hazard es tema en Real Madrid pero no por lo que hace en el campo sino por los constantes problemas físicos siendo el más reciente una lesión en psoas derecho apenas unos días después de su último regreso a los terrenos de juego el pasado fin de semana frente al Elche.

El futbolista, según la prensa española, sentía que todas las lesiones se originan por su tobillo y que debía operarse, una opinión similar a la que tiene la federación belga. Las mismas versiones dieron a entender que había encontronazos entre la selección y el cuadro merengue para decidir qué procedimiento seguir.

Finalmente se optó porque el ex del Chelsea no pasara por el quirófano. Entre tanto, el entrenador del combinado belga, Roberto Martínez, negó una disputa con el club. "Aquí no hay guerra entre el club y la Federación. Aquí estamos todos para intentar encontrar la mejor solución y apoyarnos entre las dos instituciones para ayudar al jugador a mejorar", indicó.

�� Nuestra salida a Vigo ✈ pic.twitter.com/DqEHA64JAc — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2021

"Cuando ocurren lesiones, se buscan todas las posibles opciones y una de ellas era pasar por quirófano y rectificar o quitar la placa. La visión médica del experto está clara", añadió el estratega español.

Martínez es optimista con la recuperación de Hazard al corto plazo. "Estamos con muchísima confianza con que Eden pueda hacer muy buena rehabilitación y esperamos verle antes de que termine la temporada en el club, al nivel que todos conocemos. Será el mejor jugador de la Eurocopa".

