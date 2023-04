Hace solo unos días, apareció un rumor que a priori parecía muy poco probable: Alexis Sánchez podría volver a Sudamérica y vestir nuevamente la camiseta de River Plate de Argentina. Una posibilidad que parecía remota debido a que el propio Alexis ha manifestado su interés de permanecer en Europa.

Sin embargo, con el correr de los días, tanto desde Argentina como desde Francia, hablan de un avance importante en las negociaciones para un preacuerdo e incluso hoy desde tierras galas se informó que ese papel ya se encuentra firmado y que Alexis volvería a los millonarios en julio próximo.

Eso sí, ahora desde el propio Argentina se encargaron de poner un poco de paños fríos a la situación y señalaron que si bien no hay nada firmado, si hay un interés de Alexis y de River por llegar a un acuerdo para el segundo semestre.

El periodista especialista en el mundo River y parte del podcast Space Monumental, desde donde surgió la información sobre este posible retorno, Julio Chiapetta, dio detalles de la situación en la que se encuentra todo ahora y qué es lo que se espera para el futuro.

"Yo no creo que sea cierto (que hayan firmado un contrato). Deben estar hablando, pero no deben haber firmado ningún documento todavía, salvo algún papel que sea una intención. No creo que hayan firmado ningún contrato, no estamos en época todavía de que se cierre la operación", explicó el periodista trasandino.

Eso sí, recalcó que "la información cada vez toma más trascendencia, eso es una realidad. No solamente en Argentina, sino que en Francia y en Chile".

"En términos de posibilidades, de uno a diez hoy lo veo en siete, pero en ascenso. En River están recontra ilusionados. No sabes la repercusión que tuvo la información que nosotros tiramos. Es un sueño para todo el mundo River que Alexis vuelva a tener la banda roja", señaló emocionado.