Este jueves 24 de marzo se dará inicio a la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar, donde la selección chilena visitará a Brasil en el estadio Maracaná para después jugar ante Uruguay, que antes de visitar a La Roja chocará con Perú.

La Celeste estuvo bastante complicada después de cuatro derrotas seguidas ante Argentina (3-0 y 1-0), Brasil (4-1) y Bolivia (3-0), pero con los triunfos conseguidos ante Paraguay (1-0) y Venezuela (4-1) recuperaron puestos y quedaron en el cuarto lugar, por lo que dependen de sí mismos.

Algo de lo que está consciente el director técnico charrúa Diego Alonso, quien en conferencia de prensa anticipó lo que será el cruce contra el equipo de Ricardo Gareca en la búsqueda de intentar asegurar lo antes posible su clasificación a la cita mundialista.

Por eso, el el ex futbolista de 46 años no dudó en reconocer que el compromiso que se jugará en el estadio Centenario de Montevideo "para nosotros la importancia es máxima y no tenemos reparo en especular, nos preparamos para jugar un gran partido. Confiamos mucho en nuestras condiciones y respetamos mucho a Perú, pero lo jugaremos como si fuera una final".

Tras eso, Alonso resalta que los dirigidos por Ricardo Gareca son "un equipo que hace siete años viene compitiendo a gran nivel, ha tenido la posibilidad de clasificar al Mundial anterior, competir fuertemente en tres Copa América, hoy está en posición de clasificar. Todo eso habla de la peligrosidad".

Además, da algunos detalles de lo que buscarán hacer en cancha y reconoce que "nosotros buscaremos jugar nuestro partido, llevarlo al terreno donde nos sentimos más fuertes, cómodos, hacerlo sentir incómodo a Perú".

Al ser consultado por sus dirigidos, sinceró que "he visto a los muchachos muy bien, a pesar de que tengan más o menos minutos, no es algo preocupante. Obviamente que me gustaría que todos tengan la máxima cantidad de minutos posibles pero no es algo determinante, lo importante son las características, lo sanitario y el entender lo que necesitamos de ellos y lo que vamos a pedirles".

Declaraciones con las que también empieza a palpitar lo que será el cruce con el Equipo de Todos en condición de visita, y cabe resaltar que independiente del momento en el que lleguen ambos siempre es un compromiso que las dos selecciones viven a máxima intensidad.

Así, Martín Lasarte y sus dirigidos recibirán a Uruguay el martes 29 de marzo desde las 20:30 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo, pero para conocer la importancia de ese partido primero es necesario saber que ocurrirá en el duelo ante Brasil de este jueves 24.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas, en vivo y en directo, vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio nacional, para seguir el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.