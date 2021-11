Argentina no podrá contar con Alejandro Gómez para el compromiso ante Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 por una molestia muscular.

Argentina espera dar un paso concreto para asegurar su presencia en el Mundial de Qatar 2022 cuando este martes se enfrente a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, en la reedición de la más reciente final de la Copa América y luego de no haberse jugado en el compromiso que debió disputarse en Sao Paulo pero por una polémica sanitaria no se llevó a cabo.

En las últimas horas se dieron a conocer par de bajas complicadas en ambos seleccionados, primero con la Canarinha que no podrá con su referente Neymar, quien no viajó al país transandino para reintegrarse con el PSG luego de una molestias físicas tras el compromiso ante Bolivia.

Pero para la Albiceleste también hay dolores de cabeza pues no contarán con Alejandro Gómez. El Papu no se trasladó desde Buenos Aires a San Juan, donde se jugará el encuentro. "Sufrió un traumatismo de rodilla izquierda en el partido con Uruguay y, a pesar de haber entrenado estos días, no se encuentra apto para disputar el partido", contó la selección.

El futbolista del Sevilla se manifestó a través de las redes sociales y habló de su ausencia para el clásico. "Lamentablemente no pude acompañar a la delegación a San Juan por un problema en mi rodilla. Gracias por los mensajes de cariño y hoy toca apoyar y alentar a mis compañeros desde afuera para el partido contra Brasil. Vamos", indicó.

Argentina viene de ganar 1-0 en la visita a Montevideo, donde Gómez estuvo en el terreno de juego la última media hora, y espera seguir con su buena racha ante uno de los rivales de mayor peso en las Eliminatorias Sudamericanas y puede concretar su clasificación al Mundial de Qatar 2022.

