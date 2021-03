La Súper Guía de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de Qatar 2022

Este miércoles y jueves se disputará la primera fecha de las Eliminatorias Europeas rumbo a la próxima Copa del Mundo en Qatar 2022. Son 55 países los que irán en busca de un boleto para la cita planetaria, en unas clasificatorias "extrañas" por donde se le mire.

Localías en otros países, diez grupos de cinco selecciones y otros de seis, un repechaje con equipos de otro torneo, son algunas de las curiosidades que nos traerá este nuevo proceso clasificatorio en el Viejo Continente.

Los clasificados



En primer lugar, veamos cómo se distribuyen los grupos y la clasificación. Los 55 países se dividen diez grupos, con cinco zonas de seis selecciones y cinco de cinco. Los diez primeros de cada grupo conseguirán la clasificación directa para el Mundial.

Luego, los diez segundos de cada grupos pasarán a una segunda fase a la cual se sumarán los dos mejores del ránking de la Nations League, quedando en total 12 selecciones. Esta segunda fase se dividirá en dos etapas: la primera con seis semifinales a partido único, y la segunda con tres finales cuyos triunfadores se sumarán a los diez países ya clasificados para viajar a Qatar. En total serán 13 las selecciones europeas que dirán presente en el próximo Mundial.

Los Grupos

Cada uno de los grupos cuenta con un gran candidato ya que haciendo un repaso uno se encuentra con Portugal (A), España (B), Italia (C), Francia (D), Bélgica (E), Países Bajos (G), Inglaterra (I), Alemania (J).

Las excepciones son el grupo F y el H donde incluso hay selecciones que podrían hacer una histórica clasificación a una Copa del Mundo. Austria, Dinamarca, Islas Feroe, Israel, Moldavia y Escocia integran el F, mientras que Croacia, Chipre, Malta, Rusia, Eslovaquia y Eslovenia conforman el H.

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Grupo I

Grupo J

Los candidatos



Como siempre, los grandes candidatos son las selecciones que ya han ganado la Copa del Mundo como Alemania, Italia, España, Francia e Inglaterra. A ellos se le suma el actual campeón de Eurocopa, Portugal, la siempre respetada Holanda y la sorprendente Bélgica.

Haaland y Odegaard quieren llevar a Noruega al Mundial

Además, cabe recordar a Croacia, último subcampeón del mundo, Suecia y Suiza, quienes hicieron un gran Mundial en Rusia 2018 y la Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard.

Factor Covid-19



El coronavirus produjo cambios en el fútbol desde su llegada el año pasado y lo seguirá haciendo este 2021. Es por esto que las Eliminatorias Europeas no contarán con público en los estadios e incluso algunas selecciones tendrán que ser locales en otros países para evitar problemas de cuarentena.

Ejemplo de ello es Portugal, quien recibirá a Azerbaiyán en el Juventus Stadium de Turín. La medida se debe a que los lusos podrán evitar 'cuarentena' de la Premier (10 días) y podrá contar con todos sus internacionales como Diogo Jota y Bruno Fernandes.

El fixture



Dicho todo esto, revisa la programación de la primera fecha de las eliminatorias europeas:

Miércoles 24 de marzo



- Turquía vs. Países Bajos - 14:00

- Portugal vs. Azerbaiyan - 16:45

- Francia vs. Ucrania - 16:45

- Bélgica vs. Gales - 16:45

- Eslovenia vs. Croacia - 16:45

- Serbia vs. Irlanda - 16:45

- Malta vs. Rusia - 16:45

- Finlandia vs. Bosnia Herzegovina - 16:45

- Gibraltar vs. Noruega - 16:45

- Estonia vs. República Checa - 16:45

- Letonia vs. Montenegro - 16:45



Jueves 25 de marzo



- Bulgaria vs. Suiza - 14:00

- Israel vs. Dinamarca - 14:00

- España vs. Grecia - 16:45

- Alemania vs. Islandia - 16:45

- Italia vs. Irlanda del Norte - 16:45

- Inglaterra vs. San Marino - 16:45

- Hungría vs. Polonia - 16:45

- Suecia vs. Georgia - 16:45

- Escocia vs. Austria - 16:45

- Rumania vs. Macedonia del Norte - 16:45

- Andorra vs. Albania - 16:45

- Liechtenstein vs. Armenia - 16:45

- Moldavia vs. Islas Feroe - 16:45