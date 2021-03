Bielsa y el conflicto por la fecha FIFA: “Nunca le diré a un jugador que no responda al llamado de su Selección”

Sigue la incertidumbre por la doble fecha FIFA de marzo, porque la federación inglesa y algunos entrenadores han expresado su negativa a prestar jugadores convocados a sus selecciones, por la crisis sanitaria del coronavirus que afecta a todo el mundo y que complicaría el desarrollo normal de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

En ese contexto, Marcelo Bielsa, técnico del Leeds United y que disputa la Premier League, entregó su reflexión sobre la situación y afirmó que las autoridades son las encargadas de tomar esta decisión y dictar sentencia sobre el tema.

“Esa es una decisión que deben tomar las autoridades, los que establecen las reglas. Para los jugadores participar representando a su equipo nacional es un orgullo, pero la situación reglamentaria se altera, porque extiende el regreso en 10 días más. Los que toman las decisiones, las reglas, no pueden mirar para otro lado e ignorar esta situación. Son ellos los que deben decir cómo se resuelve esta cuestión”, partió diciendo.

“Yo nunca le diría a un jugador que no responda al llamado a su país, pero a su vez entiendo perfectamente lo que dice Klopp, las reglas cambian y el periodo por el cual el jugador está fuera del club aumenta en un 100 por ciento. La situación la tienen que resolver los que fijan las reglas y no pueden decir el que quiere los da y el que quiere no los da, porque ponen al club propietario y al jugador, que tiene la opción de representar a su país, en una situación de fricción y de choque”, agregó.

“Las autoridades, que para eso están, debe decir: es obligatoria cederlos aunque extienda el periodo de inactividad al doble en su club y asumir ante los clubes la decisión que toman o si no pueden ser cedidos al volver tienen que estar 10 días más y asumir la decisión que toman ante las asociaciones nacionales. O se perjudican los clubes o las selecciones y los jugadores”, complementó.

“Las autoridades para eso están, para asumir las consecuencias de las reglas que establecen, pero de ninguna manera pueden dejar esto en mano del club, porque defenderían sus propios intereses ante las asociaciones y provocarían una situación de mucho choque. Entonces, insisto que las autoridades, que han tenido que resolver tantas cuestiones vinculadas con la pandemia y para mi criterio han logrado que el fútbol sobreviva, lo que indica que lo han hecho muy bien, deben asumir esta responsabilidad que es del mismo tipo. Yo no soy la persona más indicada para fijar una posición, pero me parece que mi razonamiento está ligado al sentido común”, sentenció.

