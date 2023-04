Luis Enrique venía hace semanas haciendo guiños a la Premier League, luego de salir de la selección española una vez terminado el Mundial de Qatar 2022.

"Sigo mucho la liga inglesa, porque me gustaría ir a la Premier League a trabajar. Veo más liga inglesa que la española. De la española veo a los equipos grandes", dijo el entrenador hispano a finales de marzo.

"Estoy influenciado porque me gustaría ir a trabajar allí. No me veo en la Premier en junio. Iría a un equipo con posibilidades. Soy un afortunado porque mi vida actual me llena al ciento por ciento. Eso no significa que no vaya a trabajar en España", añadió.

Pues ahora está cerca de hacerse realidad su deseo, pues el Chelsea lo ha contactado para convertirse en el reemplazante de Graham Potter, recientemente destituido.

Según Marca, el ex jugador del Real Madrid ya viajó a Londres este miércoles en la mañana para reunirse con la directiva blue.

"Estamos en condiciones de afirmar que la opción de sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu con el escudo del Chelsea es algo más que una hipótesis. Todo depende de la charla y la reunión con Todd Boehly, presidente del club y con una idea muy particular de lo que es el fútbol", dice el medio.

"Los fichajes hechos en el mercado de invierno y la existencia de una plantilla competitiva han sido el aliciente que ha movido a Luis Enrique a, de momento, escuchar la propuesta y estudiar lo de subirse al tren de la actual temporada y ocupar el puesto en el banquillo", añaden.

Chelsea está fuera de carrera en la Premier League y eliminado de las copas locales, pero aún está vivo en la Champions League, donde se enfrentará al Real Madrid en cuartos de final.