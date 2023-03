Según ha trascendido en la prensa ibérica, Luis Enrique es la primera opción que tiene el Manchester City en caso de que Pep Guardiola deje el cargo en junio próximo.

"Guardiola podría dejar el City, a pesar de haber renovado el año pasado. Dentro del club han empezado a barajar opciones", dijo el productor Javi de la Peña en el Chiringuito.

"Si eso se produce, el plan B del City es Luis Enrique, un entrenador que le gusta mucho a Txiki Begiristain (director deportivo) y que seguiría un poco la línea y juego del Guardiola. El City ya hablado con él, ya hubo una primera toma de contacto y se ha hablado incluso del dinero que podría cobrar por temporada", añadió.

Ahora, el ex entrenador de la selección española ha reforzado esta idea al reconocer que le encantaría seguir su carrera en la Premier League.

En entrevista con Ser Deportivos Gijón comentó: "Sigo mucho la liga inglesa, porque me gustaría ir a la Premier League a trabajar. Veo más liga inglesa que la española. De la española veo a los equipos grandes".

Aunque, aclaró. "Estoy influenciado porque me gustaría ir a trabajar allí. No me veo en la Premier en junio. Iría a un equipo con posibilidades. Soy un afortunado porque mi vida actual me llena al ciento por ciento. Eso no significa que no vaya a trabajar en España".

"He tenido ofertas de alguna selección nacional, no así de equipos. No lo descarto. Debería ser una selección muy, muy potente para que aceptara", añadió.

Finalmente, descartó que la Federación brasileña lo hubiera llamado: "Hay varias selecciones que buscan seleccionador. No creo que sea el perfil de seleccionador para una selección como la brasileña. Entra otro perfil de entrenador en esa selección que el mio. Nadie de Brasil se ha puesto en contacto conmigo".