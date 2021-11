El campeón del mundo Oscar Garré: "No creo que Calama afecte al equipo argentino y Messi va a jugar"

La decisión de Chile de recibir a Argentina en Calama, en la decimoquinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, no ha sido especialmente preocupante para los trasandinos. "Chile puede sacar un buen resultado jugando bien, pero después lucrar con la altura y esas cosas creo que no es necesario", explica el ex entrenador de Concepción, Huachipato y Universidad Católica.