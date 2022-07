El cuadro dirigido por Manuel Pellegrini oficializó el arribo del ex defensor de la Lazio con un video chistoso en el que bromean por la coincidencia de nombre con el primero de los refuerzos que confirmaron los béticos.

El Betis suma y sigue con las incorporaciones en el mercado estival de fichajes. Los andaluces ya habían confirmado la llegada del extremo de 21 años Luiz Henrique, quien arribó desde el Fluminense a cambio de 12 millones de euros. Pero la escuadra dirigida por Manuel Pellegrini, que este 4 de julio comenzará su pretemporada, ratificó el segundo refuerzo, por el que no desembolsó ningún euro, pues se sumó en condición de agente libre.

Y se aprovechó de la coincidencia del nombre con el primero para hacerlo con un gracioso video que emitió a través de sus redes sociales oficiales. Se trata de Luiz Felipe, defensor central ítalo-brasileño, que firmó un contrato hasta junio de 2027 con el cuadro de Heliópolis. Tiene 25 años y disputó las últimas cinco campañas en la Lazio de Italia.

Fue seleccionado Sub 20 y Sub 23 en la Canarinha, pero decidió defender al combinado absoluto de Italia. Roberto Mancini lo hizo debutar en la Azzurra el 14 de junio de este año, cuando ordenó su ingreso en reemplazo de Matteo Politano en la goleada por 5-2 que le propinó Alemania en la cuarta jornada del Grupo C en la UEFA Nations League. Inició su trayectoria en el Ituano de Brasil y también defendió a la Salernitana en el Calcio.

El gracioso video del Betis para oficializar el arribo de Luiz Felipe

Fue una parodia graciosa. Luiz Felipe habla consigo mismo en español. Y bromea con el arribo de Luiz Henrique, el tercer brasileño que tendrá la plantilla del Betis, que se quedó a título definitivo con el delantero Willian José.

Así las cosas, Manuel Pellegrini ya tiene un zaguero central para apuntalar la última línea del equipo que conquistó la última Copa del Rey en España y aseguró un boleto a la Europa League por el quinto lugar que logró en La Liga pasada.