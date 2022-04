El Olympique de Marsella, dirigido por el ex director técnico de la selección chilena Jorge Sampaoli, jugó el partido de ida por los cuartos de final de la UEFA Conference League ante el PAOK de Grecia y el habilidoso mediocampista francés se lució con un golazo increíble para darle el triunfo a su equipo.

Este jueves 7 de abril la Copa Libertadores y la Europa League se roban las miradas de los futboleros con la participación de Colo Colo y del FC Barcelona en sus respectivas competencias, pero pese a eso también hay otros torneos donde hay acción como es la UEFA Conference League.

El torneo europeo se encuentra disputando los partidos de ida de sus cuartos de final y en una de sus llaves se dio el cruce entre el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli ante el PAOK Salónica FC de Grecia, donde los fanáticos de la pelota quedaron locos con un golazo.

Los franceses ganaban 1-0 con gol de Gerson Santos da Silva en el minuto 13 y en el últimos suspiro del primer tiempo aumentaron la ventaja para empezar a respirar más tranquilos, y en el 45' Dimitri Payet sacó un verdadero bombazo con el que decretó el 2-0 en el marcador.

Y es que el habilidoso mediocampista francés de 35 años mostró una de sus características más relevantes como jugador, el lanzamiento de distancia, y tras recibir un pase de un compañero desde un corner no dudó en reventar el balón para ponerlo en el ángulo izquierdo del arquero.

Payet clavó con furia la pelota en la escuadra de la portería que defendió Alexandros Paschalakis en el equipo dirigido por el rumano Răzvan Lucescu y puso el 2-0 momentáneo para el equipo que comanda el exentrenador de La Roja Jorge Sampaoli, y en el minuto 48 Omar El Kaddouri anotó el descuento y puso el 2-1.

Tras la tremenda anotación de Payet, varios en redes sociales alucinaron con la acción y no dudaron en postularlo para ser uno de los candidatos para ganarse el Premio Puskas de los The Best de la FIFA.

Finalmente, el Olympque de Marsella venció 2-1 al PAOK y se quedó con la llave de ida, por lo que queda con una leve ventaja para visitar al cuadro griego en la vuelta, la cual esperan aprovechar para seguir avanzando en el torneo.