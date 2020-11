Óscar Ruggeri revela la reacción de los campeones en México 1986 tras la muerte de Maradona: "Dale, decime que no es cierto"

La trágica muerte de Diego Armando Maradona no dejó indiferente a nadie en el mundo del fútbol. El Pelusa se fue a sus 60 años producto de un paro cardiorrespiratorio y dejó un vacío en los fanáticos del balompié mundial.

En un emotivo programa de ESPN FC90, el ex compañero del Pelusa, Óscar Ruggeri, contó cómo fue la reacción en el grupo de WhatsApp de los campeones del mundo en México 1986 al enterarse de la muerte del 10: "Dale, decime que no es cierto. Están todos esperando que uno le diga al otro que no es así".

Desconcertado mientras miraba su teléfono, el Cabezón reconoció que "no hablo con tipos de 60 o de 65, sino con los que vamos a jugar un partido". "Qué ventaja teníamos nosotros con este", sonríe y llora por dentro, al aire, mientras pasa el pulgar por la pantalla del celular y explica que en ese grupo les cuesta asimilar cada enfermedad, cada noticia mala de un compañero.

Lo cierto es que esa frase "Dale, decime que no es cierto", refleja no solo el sentir de un grupo de WhatsApp, si no que el de todos los fanáticos de este hermoso deporte. Hoy no se fue un jugador cualquiera, hoy se fue una leyenda del fútbol mundial. Hasta siempre, Diego.