Diego Maradona golpea la mesa: "Porque aunque en algún momento yo no haya estado, la 10 va a ser siempre mía"

Diego Armando Maradona ocupó sus redes sociales para dejar en claro que es el mejor 10 de la selección argentina, y sobre las comparaciones que lo igualan a Lionel Messi hizo un llamado a "que no los engañen".

"Con todo esto quiero decirles que yo no me borré. Que yo NUNCA me saqué; la camiseta de la selección. No le mientan a la gente. Que la cuarentena no les afecte, muchachos. Porque aunque en algún momento yo no haya estado, la 10 va a ser siempre mía" Maradona asegura que no se puede comparar el fútbol de antaño que lo tuvo como número 1, con el de ahora.

Messi y Maradona plasmados en un bandera en el Mundial 2018 (Getty Images)

"Por eso le digo a los periodistas, que hoy hacen mil comparaciones, mil estadísticas, a los que piensan que descubrieron el fútbol, que no se puede comparar. Antes no era como ahora. Era todo distinto. Las canchas, la pelota, los botines, el arbitraje, el entrenamiento, la alimentación, la medicina, el periodismo, los medios de comunicación, el transporte, los hoteles, el descanso. El Fair Play no existía, te cagaban a patadas", aseguró.

El Pelusa aprovechó de ratificar lo que ha dicho muchas veces: ser campeón del mundo es lo importante.

"Y si no tenías la copa del mundo, no había paraíso. Por eso, Bilardo armó una selección con jugadores locales durante los primeros años. No hubieron (sic) 'europeos'", señaló en referencia a las ausencias de Daniel Passarella, Burru (Jorge Burruchaga) y Jorge Valdano, a quienes "no los dejaban" viajar para sumarse al seleccionado", cerró.