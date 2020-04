“Debe ser molesto para Cristiano Ronaldo escuchar que le digan que yo soy el auténtico Ronaldo”

Una de las típicas discusiones que rodea al fútbol mundial es: ¿quién fue mejor el Fenómeno Ronaldo o Cristiano Ronaldo? Algunos hinchas, futbolistas o especialistas en la materia dicen que el brasileño, mientras otros se quedan con el portugués.

Ante esa situación, el ex defensor italiano Fabio Cannavaro le preguntó al propio astro brasileño quién era mejor, ¿él o CR7? Y no dudó en responder: “Debe ser molesto para Cristiano escuchar que le digan que yo soy el auténtico Ronaldo. Las personas no pueden ser comparadas”.

Sin embargo, el recordado futbolista con pasos en Real Madrid, FC Barcelona e Inter de Milán, entre otros equipos, tuvo palabras de elogios para el portugués y mencionó que será recordado como uno de los grandes en la historia del fútbol.

“Cristiano permanecerá en la historia del fútbol por los goles y por la continuidad que ha logrado. Quedará como uno de los mejores. Él, como Messi, como otros”, sentenció.