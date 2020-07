Daniella Chávez es noticia en Inglaterra: The Sun recuerda su relación con Cristiano Ronaldo

Daniella Chávez lo hizo de nuevo. La modelo Playboy anunció su incorporación como socia inversora al club Rancagua Sur, de la Tercera División del fútbol chileno y la noticia dio rápidamente la vuelta al mundo.

En Inglaterra se fueron con todo. El diario The Sun tituló "Jefa Modelo: Modelo Playboy Daniella Chávez, una vez vinculada con Cristiano, compra equipo de fútbol chileno y sueña con llegar a Primera División".

"Cris era muy tímido al principio, pero cuando tomo confianza era todo un galán, aunque algo temeroso. Él me encantaba, pero la idea era no demostrárselo. Quizás sólo busqué darme un gusto y tener sexo con él", son las declaraciones que aparecen de la instagramer.

Daniella Chávez siempre ha sido muy aficionada a la prensa (Instagram)

Sin embargo, en 2017 la misma Daniella Chávez desmintió esos dichos, que aparecieron en la prensa durante la Copa América de 2015. "A Cristiano lo conozco, pero nunca tuve nada con él. Compartimos los mismos lugares y espacios, pero es como una simple fantasía".

"Me escribieron de todas partes del mundo y me querían pagar por ir a programas. Me llamaron de España, México, Inglaterra, Italia, Portugal, hasta de China. Ahora me conocen mucho afuera", explicó la modelo.

Lo cierto es que la versión no llegó al diario The Sun, aunque el periódico inglés destaca que Chávez "proviene de la ciudad de Rancagua y cuenta con la friolera de 13 millones de seguidores en Instagram".

El entrenador de Rancagua Sur, Rodrigo Pérez, celebró la llegada de la modelo al fútbol: Que una mujer se haga cargo del club es algo súper importante. Uno abre las puertas y la gente que está para sumar que lo haga, son bienvenidos".