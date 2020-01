Daniele De Rossi no sigue en Boca Juniors y anuncia su retiro del fútbol profesional

Un movido inicio de 2020 tuvo Boca Juniors. Este lunes, el mediocampista italiano Daniele De Rossi anunció su salida del club xeneize y confirmó su decisión de retirarse del fútbol profesional.

La noticia fue confirmada por el mismo jugador, que habló hoy en conferencia de prensa y explicó los motivos de su salida: "Me voy porque mi familia me extraña y yo los extraño a ellos. Necesito volver a mi casa y me despido del fútbol".

Además, el italiano entregó emotivas palabras para Boca Juniors en su despedida: "No pensaba que podía amar a un club fuera de la Roma".

De Rossi jugó 18 temporadas en la Roma y sumó dos Copas de Italia y una Supercopa en el país de la bota.Campeón del Mundo con Italia en 2006, y con 459 partidos de Serie A (43 goles) y 117 partidos con su selección (21), el jugador había tenido su última experiencia en el mundo del fútbol con Boca Juniors, equipo en el que desembarcó el pasado verano y con el que ha disputado un total de seis choques.