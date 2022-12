Este sábado inicia la segunda fase del Mundial de Qatar, hasta ahora han clasificado a los octavos de final: Países Bajos, Estados Unidos, Argentina, Australia, Japón, Croacia, Francia, Polonia, Inglaterra, Senegal, Marruecos, España, Brasil y Portugal. Una de las novedades en esta Copa del Mundo fue la cantidad de jugadores nominados que aumentó a 26 jugadores por plantel, además de la continuidad de los cincos cambios, sin embargo en los octavos esto puede variar. Conoce a continuación cuántos cambios se pueden realizar.

¿Cuántos cambios se pueden hacer en octavos de final?

Durante los 90 minutos los entrenadores tienen la opción de realizar cinco sustituciones, en un máximo de tres ventanas por cada equipo sin considerar el entretiempo. En el caso de que se sume tiempo adicional se permitirá hacer otra sustitución, el sexto cambio se podrá realizar en cualquier momento del alargue, incluso antes de que empiece y luego de terminado el tiempo regular del partido, si el equipo no hizo las cinco modificaciones durante los 90 minutos, igualmente podrá llegar a la sexta sustitución en la prórroga.

¿Qué selecciones se enfrentan este sábado por los octavos de final?

Este sábado 3 de diciembre abren la jornada de octavos de final Países Bajos vs Estados Unidos a las 12:00 horas de Chile. Luego a las 16:00 horas de Chile se enfrentará Argentina vs Australia,ambos partidos se podrán ver a través de Directv Sports y Directv GO. Canal 13 y Chilevisión aún no confirman que partidos de los octavos de final van a transmitir.

¿Qué partidos dan este viernes 2 de diciembre?

Este viernes se jugarán los últimos partidos de la fase de grupos en simultáneo, a las 12:00 horas de Chile se jugarán en simultáneo los partidos de Ghana vs Uruguay y Corea del Sur vs Portugal, luego a las 16:00 horas se jugará el partido entre Serbia vs Suiza y Camerún vs Brasil.