Critican a Pep Guardiola por no entrar al WhatsApp de los vejetes españoles que ganaron el oro en Barcelona 1992

Una de las polémicas más curiosas que se han levantado este 2021 en España tiene a Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, como protagonista. Y también al legendario arquero Santiago Cañizares.

Todo surge a partir de un documental exhibido por la televisión española en Movistar+, donde el ex arquero critica a Pep y a su discurso catalanista, cuando fue parte de la selección española que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

Fue parte del logro, pero nada más. Cañizares critica que Guardiola no está en el grupo de WhatsApp de los medallistas. "Estamos todos menos uno: Guardiola. Probablemente porque es el tipo más famoso ahora mismo y no está para chorradas", asegura.

Pero a Pep no le gustó la alusión. "En Barcelona 92 formamos un grupo increíble que sé que se reúne por WhatsApp pero como yo no he tenido nunca... Cañizares, lo siento, pero no me has invitado tú, no es que yo no quiera estar, me he enterado ahora", se excusó.

La distancia entre Pep y la selección española ha sido tema recurrente, por lo que el propio DT del City salió a hacer las aclaraciones. "Amo a Cataluña, mi país, pero tengo un cariño inmenso a España y guardo un recuerdo increíble de aquellos años", sentenció.

"Me llamó la atención que no estuviera. Y le disculpé porque no está para chorradas porque es entrenador del Manchester City. No le puedo invitar al grupo porque no soy administrador, no tengo su número y él mismo dice que no tiene Whatsapp", fue la réplica de Santi.

El triunfo en el fútbol fue una de las hazañas de España en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Foto: Getty Images

Diferencias más o menos, lo cierto es que Guardiola no es el único ausente. "Si me junto con Pep seguro que hablo con él como en 1992. De ese grupo se han salido muchos jugadores cansados de los grupos, como Luis Enrique, Abelardo, Alfonso, Kiko...", advierte Cañizares.

Lo que queda claro es que el grupo de WhatsApp no siempre es el mejor mecanismo para reeditar viejas camaraderías, sobre todo porque los años van cambiando a la gente y van agotando la paciencia.