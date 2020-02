Cristiano Ronaldo marca en once partidos seguidos de Serie A e iguala el récord de Quagliarella

Cristiano Ronaldo marcó la apertura de la cuenta para la Juventus ante el SPAL en la Serie A. El portugués definió con clase tras un buen pase desde la derecha de Juan Cuadrado.

Cristiano Ronaldo goal against Spal (0-1) pic.twitter.com/sHqiTFmjVt — Goal Line (@goallinehere) February 22, 2020

Con este tanto, el astro luso se convierte en el máximo goleador mundial del 2020. Suma 13 anotaciones en nueve partidos disputados con la Juventus.

Además, CR7 suma once partidos seguidos marcando en Serie A e iguala a Fabio Quagliarella, quien lo hizo el año pasado.

Eso sí, ambos delanteros se perdieron una jornada en medio de sus rachas, por lo que no se consideran once jornadas seguidas. Dicho récord aún lo posee Gabriel Batistuta, quien marcó en once jornadas seguidas y 13 partidos seguidos.