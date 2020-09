Chechu Bonelli: "A mí me cuesta entender los cambios de Sebastián Beccacece, y no es por Darío Cvitanich"

Racing Club derrotó en los minutos finales a Alianza Lima de Mario Salas en Perú por la fase de grupos de la Copa Libertadores. En cancha, el equipo de Sebastián Beccacece tuvo a los chilenos Gabriel Arias, Marcelo Díaz y Eugenio Mena.

Chechu Bonelli, panelista del programa ESPN FC Show y pareja de Darío Cvitanich, reveló que no comparte mucho las decisiones de Baccacece en la banca de Racing.

“Para mí, no sé si coinciden conmigo, pero Racing últimamente tiene dos problemas. La falta de precisión, le está costando el toque final, la eficacia; y cada vez que le hacen un gol el equipo se desvanece muchísimo. A mí me cuesta entender a veces los cambios de Beccacece, no sé si coinciden conmigo”, dijo Chechu.

Cvitanich fue suplente en Racing para ingresar en los 73’ por Marcelo Díaz. Bonelli puso el punto sobre la “i” para aclarar que su relación con el atacante no tienen nada que ver con su análisis.

“No, no, pará, pará. No chicos, no me lleven adonde no quiero llegar. No hablo por Darío... Me quieren llevar por un camino que no quiero, quiero ir por el camino correcto. No hablo por Darío en particular, me cuesta entender a veces estos cambios. Sacó a Reniero y quedó sin nueve, con la necesidad del gol vos tenés que tener un centrodelantero en el área”, expuso.

Por último sentenció que "respeto al técnico, soy fans de mi marido y considero que es un gran jugador. Pero le gusta experimentar a Beccacece, ¿no? Sí... exacto. Me puse nerviosa porque no entraba Darío, pero con él no hablamos de fútbol”.