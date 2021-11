Carlos Valderrama le cae con todo a la selección colombiana de Reinaldo Rueda: "No le metemos un gol a nadie"

Colombia empató sin goles en el Metropolitano de Barranquilla ante el golpeado Paraguay y aunque los cafeteros están en una buena posición en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, hace varias fechas no ganan y no marcan goles.

Uno que levantó la voz por el nivel del seleccionado que dirige Reinaldo Rueda, fue el PIbe Valderrama, el que afirmó que no le hacen un gol a nadie.

"Nosotros, si jugamos a las 6 es malo, si jugamos a las 3 es malo, ¿a qué horas tenemos que jugar? El problema no es de horario, mi hermano el problema es que no le metemos un gol a nadie, lastimosamente es así", razonó en su canal de Youtube, el otrora 10.

En todo caso, el Pibe destaca que pese a lo malo de los últimos resultados, igual le está alcanzando el puntaje a Colombia para ir al Qatar 2022.

"Fíjate tú, los resultados se nos dan y ahora estamos de cuartos, 17 puntos, de a puntico vamos llegando al Mundial", aseguró.

De todos modos hizo hincapié en la falta de gol que golpea a la selección de Reinaldo Rueda, la que no convierte desde el encuentro ante Chile, luego de eso, cinco goles sin convertir.

"No metemos gol. Cinco partidos sin meter gol. Miren como es el fútbol de bacano, no metemos un gol, llevamos cinco partidos y vamos de cuartos, estamos clasificados al Mundial. Vamos pa'lante. ¿Cómo meter un gol? Arnoldo Iguarán, que es el goleador ya no juega, entonces mi hermano, 0-0 otra vez en el Metropolitano", cerró.