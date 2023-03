Eden Hazard debe sin lugar a duda estar dentro de los peores fichajes en la historia del Real Madrid. El belga arribó en el 2019 al cuadro español como una verdadera estrella a cambio de 100 millones de euros proveniente del Chelsea, cuadro donde pudo ser figura gracias a un rendimiento que no ha podido repetir en todos estos años.

Sin ir más lejos, el atacante casi no ha sido utilizado por el entrenador Carlo Ancelotti, quien por mucho ha optado por utilizar a otros jugadores en delantera. El propio Eden analizó esta situación al afirmar que casi no tiene comunicación con su DT en el cuadro madrileño.

“Hay respeto entre nosotros pero no voy a decir que nos hablamos, porque no nos hablamos... Pero insisto que siempre habrá respeto aunque ya no me haga jugar. Tengo que tener respeto por un tipo como él, por lo que representa para el fútbol y lo que ha hecho en su carrera”, afirmó Hazard en charla con RTBF en Bélgica.

Estas palabras tuvieron respuesta del mismo Ancelotti, quien en la conferencia de prensa previa al duelo de vuelta ante el Liverpool por la Champions League afirmó que “la relación no es fría. Ha sido muy honesto, no hablamos mucho y es la verdad. Muchas veces es una cuestión de carácter, te encuentras mejor hablando con una persona que con otra”.

“Esto no es lo más importante, para mí es que, aunque no hablemos mucho y no juegue, me respete. Esto lo valoro mucho y yo le respeto de la misma manera. Si no juega mucho es porque hay mucha competencia. En su posición hay un jugador que está aportando mucho y es Vinicius”, concluyó.

Hazard ha jugado 73 partidos con el Real Madrid desde su arribo al Real Madrid, anotando siete goles y entregando nueve asistencias. En esta temporada 2022-23 apenas ha disputado siete encuentros.