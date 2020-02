Campeón del mundo francés barre el piso con el Barcelona: "Es un club de payasos"

La sorpresiva eliminación del Barcelona en la Copa del Rey dejó a todos los hinchas culés con una enorme decepción por el desarrollo del partido. El Barça cayó en la agonía ante el Athletic de Bilbao y se despidió en los cuartos de final del torneo.

Pero no solo los hinchas han terminado enrabiados con el partido, el ex jugador blaugrana y campeón del mundo con Francia en el 98', Cristophe Dugarry, lanzó ácidas declaraciones tras la eliminación del equipo de Setién.

"El Barça es un club de payasos. Todo lo hace al revés. Tengo la impresión de que no tienen proyecto", comenzó diciendo el galo en los micrófonos de RMC.

Pero eso no fue todo, Dugarry siguió cargando contra la directiva azulgrana: "El Barcelona tiene muchos problemas y lo peor es que tiene una mala imagen. En un club de esta categoría hay demasiadas personas que no tiene la elegancia y la clase que debería haber. Realmente es un club que no tiene clase".