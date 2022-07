Byron Castillo ha sido el nombre del que más se ha hablado en el fútbol sudamericano en los últimos meses pues el caso que lo rodeó puso en duda la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 ante el reclamo de Chile, que aún tiene algunas esperanzas al comenzar el proceso de apelación.

Luego de un veredicto favorable para él por parte de FIFA, fue anunciado por el León de México y ahora vive un momento más tranquilo. "Me siento muy bien, gracias a Dios, de poder estar acá en León. Me ha acogido muy bien tanto la gente, el cuerpo técnico, dirigentes y me siento muy bien", dijo al medio ecuatoriano Studio Fútbol.

El lateral derecho explicó cómo vivió el tiempo que duró el proceso. "Yo me sentí muy bien a pesar de todo, fui a la selección, yo me la pasaba con mis compañeros y siempre feliz, con todos mis compañeros, me iba de habitación en habitación a molestarlos. Yo estaba en mi otro mundo, en mi realidad, no pensaba en lo que decían y lo que hablaban", puntualizó.

Ahora parece convencido de dejar todo atrás, incluso con nuestro país. "A pesar de todo se les quiere, hay personas chilenas que me han escrito a decirme cosas muy buenas. Tengo un compañero chileno (Víctor Dávila), normal todo con ellos, lejos de ese problema", manifestó el futbolista.

Castillo volvió a enfatizar que ahora solo mira hacia adelante en sus próximos retos. "A Chile les digo que los quiero y que acá no hay rencor de nada, mi corazón está limpio y tranquilo. Hubo mucha controversia pero no debemos entrar a ese mundo, dejar eso atrás y vivir el fútbol en paz. No hay que vivir del rencor".

También se refirió al Mundial de Qatar 2022 y de un posible duelo mano a mano con Sadio Mané, a quien enfrentaría con Senegal. "Cuando vimos el grupo, las selecciones que nos tocan son fuertes y no hay que desmerecer a ninguna. Vamos a hacer cosas grandes en Qatar, espero estar y jugar este Mundial. Que todo llegue solo y en el momento que se dé, lo resolveré", enfatizó.