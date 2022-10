Un gran encuentro protagonizará este domingo Boca Jrs e Independiente de Leandro Benegas en el estadio La Bombonera por la última jornada de la Liga Profesional de Argentina, duelo donde el "xeneize" se puede coronar como nuevo campeón del fútbol argentino.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs Independiente?

Boca Juniors buscará conseguir un nuevo título recibiendo a Independiente este domingo 23 de octubre a las 17:00 horas de Chile y Argentina en La Bombonera.

¿En qué canal transmiten en vivo la definición del fútbol argentino entre Boca e Independiente?

El encuentro será transmitido en vivo por televisión a través de ESPN 4, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 4

VTR: 859 (HD)

DTV: 624 (SD)

ENTEL: 218 (HD)

CLARO: 177 (SD)

GTD/TELSUR: **NO DISPONIBLE**

MOVISTAR: **NO DISPONIBLE**

TU VES: 514 (SD)

ZAPPING: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿En dónde ver en vivo por streaming la liga argentina?

El partido de Boca vs Independiente será transmitido en vivo por streaming a través de STAR+, en la misma plataforma podrás ver el duelo de Racing vs River.

¿Qué resultados le sirven a Boca para ser campeón de la liga argentina 2022?

Los hombres de Hugo Ibarra llegan a este encuentro correspondiente a la fecha 27 como el único líder de la Liga Profesional de Argentina con 51 unidades, sin embargo, pelean palmo a palmo el título con el archirrival del "Rojo de Avellaneda", Racing de los chilenos Eugenio Mena y Gabriel Arias, poseedores de 50 unidades.

En este contexto Boca necesita derrotar a Independiente para obtener una nueva estrella en su palmarés, sin importar lo que haga el equipo de los chilenos que estará enfrentando a River Plate a la misma hora.

Pero en caso de no lograr los tres puntos, hay otros resultados con los que el equipo de La Bombonera podría coronarse campeón, aunque también puede hacerlo Racing.

Si Boca gana: Sale campeón.

Sale campeón. Si Boca empata y Racing pierde o empata: Los Xeneizes son campeones.

Los Xeneizes son campeones. Si Boca pierde y Racing pierde: Los Xeneizes son campeones.

Los Xeneizes son campeones. Si Boca pierde o empata y Racing gana: La Academia sale campeón.

La Academia sale campeón. Si Boca pierde y Racing empata: Quedan igualados en puntos y habría un partido de definición que se jugaría probablemente el miércoles en cancha neutral.

