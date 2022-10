Un fin de semana de puras emociones es el que se vivirá en la última fecha de la Liga Profesional de Argentina con Boca Juniors recibiendo a Independiente en uno de los clásicos más importantes del fútbol trasandino.

Los Xeneizes llegan como punteros a la definición del campeonato y una victoria ante El Rojo les daría automáticamente su título número 35 en la historia de la liga, luego de los 6 conseguidos en la era amateur y los 28 logrados en el fútbol profesional.

¿Cuándo juegan Boca Juniors vs Independiente?

Boca Juniors buscará conseguir un nuevo título recibiendo a Independiente este domingo 23 de octubre a las 17:00 horas de Chile y Argentina en La Bombonera.

¿En qué canal transmiten en vivo la definición del fútbol argentino entre Boca e Independiente?

El encuentro será transmitido en vivo por televisión a través de ESPN 4, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 4

VTR: 859 (HD)

DTV: 624 (SD)

ENTEL: 218 (HD)

CLARO: 177 (SD)

GTD/TELSUR: **NO DISPOINIBLE**

MOVISTAR: **NO DISPOINIBLE**

TU VES: 514 (SD)

ZAPPING: **NO DISPOINIBLE**

Online: ¿En dónde ver en vivo por streaming la liga argentina?

El partido de Boca vs Independiente será transmitido en vivo por streaming a través de Star+, en la misma plataforma podrás ver el duelo de Racing vs River.

¿Qué resultados le sirven a Boca para ser campeón de la liga argentina 2022?

El equipo dirigido por Hugo Ibarra llega como el único puntero a esta última fecha de Liga Profesional de Argentina y pelea palmo a palmo el título con el Racing de Eugenio Mena y Gabriel Arias. Los Xeneizes tienen 51 puntos, mientras que La Academia tiene 50 unidades.

Con este panorama, Boca solamente necesita ganarle a Independiente (el eterno rival de Racing) para levantar una nueva estrella, sin importar lo que haga el equipo de los chilenos que estará enfrentando a River Plate a la misma hora.

Pero también hay otros resultados con los que el equipo de La Bombonera podría coronarse campeón, aunque también puede hacerlo Racing.

Si Boca gana: Sale campeón.

Sale campeón. Si Boca empata y Racing pierde o empata: Los Xeneizes son campeones.

Los Xeneizes son campeones. Si Boca pierde y Racing pierde: Los Xeneizes son campeones.

Los Xeneizes son campeones. Si Boca pierde o empata y Racing gana: La Academia sale campeón.

La Academia sale campeón. Si Boca pierde y Racing empata: Quedan igualados en puntos y habría un partido de definición que se jugaría probablemente el miércoles en cancha neutral.

A continuación revisa la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina: