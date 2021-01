Berbatov dispara contra los jugadores del Manchester United: "¿Qué hacían abrazándose con los del City?"

Manchester United quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa a manos de su clásico rival de ciudad, el Manchester City. Los ciudadanos impusieron sus términos en Old Trafford por 2-0 y avanzaron a la gran final del torneo.

Tras el encuentro, el equipo de Ole Gunnar Solskjaer fue blanco de críticas y varios ex futbolistas se lanzaron contra el plantel. Uno de ellos fue Roy Keane, quien le dio duro a Bruno Fernandes por desaparecer en ocasiones importantes.

Luego fue el turno del ex delantero de los Reds Devils, Dimitar Berbatov, quien disparó contra los jugadores del United por terminar el derbi abrazados con sus rivales: "Como dijo Roy Keane yo también me quedé alucinado viendo cómo los jugadores se abrazaban después del derbi. ¿Pero qué cojones hacen? Es un derbi y tienes que salir ahí a ganarlo".

"Como dice Mourinho, a veces tienes que ser un cabronazo para ganar títulos. Y yo no veo nada de eso en el United cuando llegan los partidos importantes. El United a veces se pasa de blandito. Tiene que haber ahí alguien duro, un tío que sea capaz de mostrar esa agresividad que se está perdiendo", criticó el embajador de Betfair.

Finalmente, el búlgaro anticipó lo que será la gran final del torneo entre el Manchester City de Josep Guardiola y el Tottenham de Jose Mourinho: "Es el drama perfecto. Va a ser un bonito espectáculo. Yo sólo espero que el Tottenham dé un golpe sobre la mesa y sea el momento de empezar a ganar títulos. Y para eso Mourinho es ideal".

"Mou ha estado tantas veces ahí, que sabe qué necesita el equipo. Es que no han ganado nada desde que yo me marché. Ahora, si ganan esta Copa, no creo que el Tottenham tenga que esperar otros 13 años para volver a conseguir trofeos", cerró.