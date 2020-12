Miralem Pjanic le cae a al pescuezo a Ronald Koeman y ni lo nombra: “No sé qué hacer para jugar”

Miralem Pjanic era todo ilusión cuando firmó por el Barcelona tras largas temporadas en la Juventus. “El Barcelona es uno de los clubes más grandes del mundo, y ser parte de él es el peldaño más alto para cualquier futbolista. Para mí se ha cumplido un sueño. Estoy feliz, orgulloso, no sólo por mí sino también por mis padres y por toda Bosnia-Herzegovina. Nunca olvido de donde he partido”, manifestó el mediocampista que llegaba al Camp Nou mientras Arturo Vidal se iba.

No obstante, el tema no ha sido como esperaba. Ha jugado poco y no dudó en disparar contra su DT, Ronald Koeman, por su presente.

“Honestamente, yo tampoco entiendo por qué estoy en esta situación. Está claro que quiero jugar mucho más. Sé que puedo aportar mucho, y cuando el entrenador me ha hecho jugar siempre lo he hecho bien, jugué buenos partidos”, lanzó en diálogo con La Gazzetta dello Sport.

“Más que esto no sé qué puedo hacer. Me entreno y estoy listo. No estoy satisfecho y no puedo estarlo, en mi carrera nunca he aceptado la idea de no jugar y ahora tampoco lo hago. Veremos, yo estoy listo, me entreno bien y espero, no me queda otra. Es una situación muy delicada que a mí no me viene bien”, complementó.

Sobre el partido que jugará Barcelona con su antiguo club por la Champions League, expresó que “la Juventus se quedó en mi corazón, los sigo cada vez que tengo la oportunidad. El sorteo me ha alegrado, es una lástima no haber podido jugar ante los espectadores en Turín, pero habrá otras oportunidades. Le deseo lo mejor a la Juventus, pero este martes queremos ganar”.

Finalmente, Pjanic dijo que “mis nueve años en Italia han sido muy buenos y honestamente la echo de menos. En Roma y en Juventus estuve muy bien, viví temporadas importantes. Ahora tengo un nuevo desafío en el club más grande del mundo y tengo que luchar. Es una novedad que quería afrontar”.

En la presente temporada, Pjanic suma sólo 172 minutos siendo una vez titular e ingresando en otros cinco partidos en los 10 partidos que ha disputado el Barcelona por La Liga.