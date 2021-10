El Barcelona sigue sufriendo con la irregularidad de esta temporada de la mano de Ronald Koeman. Los Blaugranas no se hicieron respetar en su casa y con su gente, cayendo por 1-2 ante el Real Madrid en una nueva edición del clásico de La Liga de España.

El elenco culé no logró concretar las opciones que tuvo y lo terminó pagando caro, ya que con menos llegadas los merengues supieron hacer daño para llevarse los tres puntos. La situación abre más la herida entre los hinchas y el DT, a quien quieren fuera cuanto antes.

Desde la paupérrima campaña en la Champions League, los malos recuerdos del año pasado y las polémicas salida de jugadores como Luis Suárez y Lionel Messi siguen pesándole a Koeman, quien se gana las críticas de los fanáticos.

Así quedó claro en redes sociales, donde una ve finalizó el clásico ante el Real Madrid los hinchas del Barcelona se volcaron a pedir la salida del técnico neerlandés. Una que ya llevan un tiempo insistiendo y que en esta jornada podría tener su capítulo final.

Si bien el presidente blaugrana, Joan Laporta, ha ratificado a Koeman en el banquillo de los Blaugranas, lo cierto es que la distancia que está generando entre los hinchas y el club está siendo demasiado grande. Más aún con las críticas en intener, donde no tuvieron piedad.

El usuario @BobElegante3 reaccionó en Twitter al resultado y disparó con todo. "¿Hasta cuándo Laporta le va a seguir teniendo esta confianza ciega a Koeman? No sé qué pretende, cualquier presidente lo habría echado hace 5 meses. Pero eso si, mañana un videito de ánimos y que tengamos paciencia, increíble". Algo a lo que se sumó @FutbolIdolos, señalando contra Laporta que "se acabó el tiempo de Koeman aquí. Si lo sigues manteniendo se vendrá una crisis que ni tú te imaginas".

Otros no se dieron tanta vuelta, como @elcris1017, y fueron más directos. "Bueno, con esto ya echan a Koeman, ¿no?". @CharlieBrown11_ por su parte enfatizó que "el que no quiera ver qué el problema es Koeman, es que no tiene ni p*** idea de fútbol".

Las cosas fueron más despiadas para @SJ6252. "¿Para cuándo el despido de Koeman? Vamos, vótenlo ya. Nada de ideas que resuelvan el partido. Sí, es cierto que muchos jugadores tampoco se le ve con muchas ganas. Pero el entrenador debe dar soluciónes".

Más allá de las críticas de los hinchas, lo único cierto es que el Barcelona no logra encontrarse con Koeman y cada vez la distancia parece mayor. El equipo juega por sus nombres, pero no hay idea ni nada que se considere un aporte por parte del DT. ¿Será el momento de su adiós definitivo?