Simeone asegura pese a fracaso de la Superliga: "Algo va a cambiar, seguro"

Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, no se quedó ajeno a lo que ocurrió con la Superliga de Europa y valoró que su club finalmente decidieran retirarse de la polémica competición.

"Veíamos dudas sobre esta situación y lo que posteriormente sucedió, anoche, cuando los clubes empezaron a salirse de la Superliga. Un poco en comunión con lo que contaba después del ultimo partido, entendí que el club iba a decidir lo que mejor para el club. Es una buena mirada hacia nuestra gente y a la familia atlética, empleados, jugadores, presidente", señaló el Cholo.

El ex entrenador de River dijo que siempre confió en los dirigentes de su club: "Entienda lo que comenté antes. Fui claro, concreto y auténtico. No hay nada que esconder. Fui uno de los primeros en ser consultados después del partido y dije que confiaba absolutamente en el club porque iba a decir lo mejor para el club. Entendemos que esta situación es buena para todos".

Y aseguró que pese al fracaso de la Superliga, se proyectan cambios en el fútbol europeo: "Ante movimientos sísmicos como éste, algo va a cambiar. Seguro. No tengo ninguna duda. Para mejor, no lo malinterpreten. Cuando hay movimientos, las partes se tendrán que acercar y encontrar lo que todos quieren o querían antes".

"Me conocen hace tiempo, no me gusta a demagogia y aprovechar situaciones para fortalecerse a partir de algo. Lo que pienso yo se lo digo a la gente con la que tengo que hablar. No me gusta expresarme acá tratando de gustar más o menos a los que me escuchen", finalizó.