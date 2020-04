Andrés Iniesta: "Esta crisis debe ser un punto y aparte en nuestra forma de ver la vida"

Andrés Iniesta tuvo una sincera y emotiva conversación con la prensa española en medio de la cuarentena en Japón. El volante del Vissel Kobe compartió un reflexivo mensaje.

"Esto debe ser un punto y aparte, no sólo en lo deportivo, sino en la vida de todos. Yo creo que debería cambiarnos en el buen sentido, desde los protocolos de vida con los niños. Lo que nos está enseñando esto es que no es cosa de uno sino que es de conciencia de todos", señaló en conversación con Movistar+.

Además, el campeón del mundo contó cómo se vive el coronavirus en el país asiático: "En lo deportivo, el 23 de febrero jugamos la primera jornada de liga y ya no hemos vuelto a jugar más. Sí hemos seguido entrenando y hace una semana o así se dijo que el 9 de mayo se reiniciaría la liga y ahora llevamos once días en casa haciendo nuestros ejercicios y disfrutando de la familia y los niños porque ellos hace un mes que no van al cole".

Iniesta llegó en 2018 al Vissel Kobe de Japón

"Aquí por ejemplo llevamos ya así tres meses y la gente sigue saliendo a la calle, aunque los coles y los grandes eventos se cancelaron desde el minuto uno. Hay una situación de relativa calma porque no sabes si la semana que viene se puede disparar", refrendó.

Por último, el español reconoció que mantiene contacto con sus compañeros del Barcelona: "Estas últimas semanas no tan a menudo, pero seguimos en contacto bastante. Están esperando a ver cómo se resuelve y si se puede volver a entrenar, competir, con o sin público, pero esto es pensar en algo que nadie sabe como se va a resolver".