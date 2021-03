Alemania va con ritmo perfecto en las eliminatorias mundialistas al vencer con lo justo a Rumanía

Alemania se alejó del modo aplanadora que le caracteriza pero fue suficiente para imponerse a Rumanía en la segunda jornada de la eliminatoria europea rumbo al Mundial de Qatar 2022. La victoria fue con lo justo para el equipo que dirige Joachim Low, quien está en su último ciclo como entrenador del seleccionado teutón.

Una anotación del jugador del Bayern Munich, Serge Gnabry, anotó el único gol del compromiso en una jugada que, quizá, con VAR se hubiese anulado. Antonio Rudiger envió un pelotazo hacia Kai Havertz, quien parecía en posición adelantada, y este asistió a Gnabry para que definiera sin contratiempos.

Rumanía tuvo algunas intentonas para incomodar el arco de Manuel Neuer, pero las oportunidades no fueron demasiado claras. Alemania, por su parte, no pudo concretar las opciones que se le presentaron para no pasar sobresaltos sobre el final, pero mantuvieron la ventaja con sobriedad.

Los campeones del mundo en 2014 ya tienen seis puntos en su bolsillo ante los rivales que, en teoría, lucían como más complicados en su grupo pues abrieron su eliminatoria vencieron 3-0 a Islandia. Su próximo compromiso será este miércoles 31 de marzo cuando se enfrente a Macedonia como local.

