Este lunes en la apertura de la Asamblea General de la Asociación de clubes europeos (ECA), el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi sorprendió con sus declaraciones en contra de la Superliga

Aunque antes, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ya había sido categórico al definir a este frustrado torneo: "Es una desgracia y charlatanería"

Al Khelaifi disparó contra Barcelona y Real Madrid, principales impulsores de la Superliga: "Antes de mirar al futuro, tenemos que mirar un momento hacia atrás. No vamos a detenernos mucho tiempo en los acontecimientos del pasado 18 de abril con la 'not-so-Super League' (la no tan Superliga) porque no quiero dar mucha importancia a los inventores de fábulas y a los fracasos".

"Todos juntos hemos defendido los intereses del fútbol europeo, a los jugadores, los clubes, las ligas, las federaciones nacionales y sobre todo a los aficionados", añadió.

Al-Khelaifi en la presentación de Lionel Messi (Getty)

Luego, afirmó: "La UEFA ha resistido al golpe de Estado de medianoche y para aquellos que tienen poca memoria deberían acordarse que fue así. Hemos hablado pronto en la mañana del 18 de abril (con Ceferin) y él me ha dicho: Vamos a ganar. Y hemos ganado. Gracias presidente".

Finalmente, le envió un mensaje a los aficionados: "Como todos sabéis, un club de fútbol no es una empresa al uso, juegan un papel social y de civismo enorme en sus comunidades. Y en el corazón de cada club, en los más modestos y en los más grandes, está el aficionado. Los hinchas son el motor del fútbol y hay que protegerlos. Sin ellos, el fútbol no es lo mismo y eso no hay que olvidarlo nunca".