¿Quién representará a Chile en la Copa América? Este domingo se juega a gran final del Torneo Easy FIFA21 en TNT Sports

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. El Torneo Easy FIFA21 llega a su fin este domingo 2 de mayo con los encuentros que definirán al representante de Chile en la Copa América FIFA21 y que tiene a Jadid Abdo, Joaquín “El King” Gaete, Guillermo Maluenda y Daniel Guerra peleando para llegar al duelo final que entrega, además, un suculento premio al vencedor.

Jadid Abdo, representante de Santiago Wanderers eSports, junto con Joaquín El King Gaete, jugador de Cruzados eSports, darán vida al primer enfrentamiento de semifinales que promete y se proyecta como una verdadera final anticipada. Cabe recordar que Abdo además es representante de la Selección Chilena eSports y se encuentra actualmente participando en la FIFAe Nations Series 2021, las clasificatorias mundialistas para la copa del mundo del videojuego FIFA21.

El otro duelo tendrá como protagonista a Daniel Guerra, jugador que llegó a la instancia final sin club por medio de la inscripción abierta del torneo FIFA21, que deberá enfrentarse a uno de los favoritos como Guillermo Maluenda, quien además de ser player de este torneo es cadete de Deportes La Serena, y seleccionado de la Roja eSports junto a Jadid Abdo.

Como agregado al plato, se jugará un side match de lujo en formato 11 vs 11, con el equipo oficial de Cruzados contra Cobreloa, quien tendrá en sus filas al flamante nuevo capitán, el freestyler Kaiser.

Las transmisiones arrancarán este domingo 2 de mayo a las 20:00 horas por las distintas señales de TNT Sports y en Estadio, con la conducción de Lorena Miki, junto al comediante Lucas Espinoza y Sebastián Cáceres en el análisis.