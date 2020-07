KLG se cae y Rebirth es puntero en solitario de la Liga de Honor Entel

Liga de Honor Entel celebró la fecha 11 del Torneo de Clausura y se dieron varias sorpresas en los enfrentamientos. FroztFire sigue sin levantar cabeza y KLG cedió terreno en su lucha por la primera posición de la tabla.

La fecha la abrió Kaos Latin Gamers ante Dark Horse. El equipo del caballo mostró un alto nivel y venció a KLG con un tremendo inicio tras varios asesinatos y luego con Alma de dragón, Barón y dragón ancestral para mantener la ventaja y sumar un punto de oro.

¡Victoria para @CatolicaEsports! Aunque el comienzo no fue de lo mejor, los cruzados lograron reponerse y con un @SkeetoLoL imparable, se quedan con este crucial punto.



¡EN DIRECTO!��

— LVP Liga de Honor Entel (@LVPchileLol) July 7, 2020

Luego llegó una tranquila victoria de Rebirth eSports ante Odín Gaming para alcanzar el 10-1 que lo deja en la punta en solitario. Después, Azules eSports superó a FroztFire, que sigue sin conocer del triunfo, tras un tremendo inicio de partida con las las emboscadas de Lil Knight.

En una intensa jornada es @DarkHorseGG quien da la sorpresa y derrota a la estampida.



Faltan 7 jornadas y la tabla se empieza a definir.

�� 18:00h���� - 19:00h���� - 17:00h������������

— LVP Liga de Honor Entel (@LVPchileLol) July 7, 2020

Furious Gaming por su parte, derrotó a Liga del Mal para seguir en puestos de avanzada. Finalmente, Católica eSports sigue con su remontada y sorprendió a Santiago Wanderers eSports que tenía la ventaja del encuentro en el inicio con los dragones, torres y heraldos. La UC remontó comandados por Skeeto que se convirtió en el MVP.

La fecha 12 tiene los siguientes duelos en la Liga de Honor Entel de League of Legends: Wanderers eSports vs. Odín Gaming, Dark Horse vs. FroztFire Team, Rebirth eSports vs. Azules eSports, Kaos Latin Gamers vs. Liga del Mal y Católica eSports vs. Furious Gaming.