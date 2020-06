Furious Gaming es el único equipo invicto de la Liga de Honor Entel tras la quinta fecha

La Liga de Honor Entel vivió una tremenda quinta fecha con partidas que dejaron el Torneo de Clausura de League of Legends al rojo vivo. Furious Gaming mantiene su invicto y Kaos Latin Gamers perdió el primer puesto de la tabla de posiciones.

Azules eSports abrió la jornada con un sólido triunfo ante Dark Horse, que consiguió la primera sangre y luego vio como el equipo universitario se llevó tres asesinatos. La U baitea el Barón y realiza un exterminio para cerrar la victoria sin mayores problemas.

¡Victoria para @FuriousGamingLA! A pesar de los intentos de los caturros, el juego de la calavera fue muy superior y en un par de batallas logran asegurar el punto y el invicto.



¡EN DIRECTO!��

�� https://t.co/C30Zp1iJQS | https://t.co/DXDq5Cxb8O#LigaDeHonorEntel #TeDaAlas pic.twitter.com/NarFAtxtRz — LVP Liga de Honor Entel (@LVPchileLol) June 16, 2020

Luego fue el turno de Furious Gaming que venció a Santiago Wanderers eSports. Los caturros comenzaron con una pequeña ventaja asegurando los dos primeros dragones, pero la calavera remontó a punta de asesinatos y luego llegó el exterminio gracias a la definitiva de Trashy. FG cierra el combate tras conseguir Barón y botar 2 inhibidores, para con un push final logar el récord de 5-0.

Liga del Mal sigue con su remontada y derrotó a Odín Gaming. La partida fue dominada de principio a fin por Liga del Mal con un juego agresivo que tuvo mucho asesinatos y que con una presión final sumó su segundoi triunfo en el Torneo de Clausura.

Finaliza la quinta jornada y es @FuriousGamingLA el único invicto y líder la clasificación. ¿Quién dará la sorpresa mañana?



¡Los esperamos para más #LigaDeHonorEntel!

�� 18:00h���� - 19:00h���� - 17:00h������������

�� https://t.co/C30Zp1iJQS | https://t.co/DXDq5Cxb8O@redbullCL #TeDaAlas pic.twitter.com/pUD6qiRmk9 — LVP Liga de Honor Entel (@LVPchileLol) June 16, 2020

Llegó el clásico chileno de LoL. Rebirth eSports le arruinó el invicto a KLG y lo derrotó categóricamente. RBT saca la ventaja del inicio, lo que KLG no pudo remontar y vio cómo se esfumaba su récord perfecto. La noche la cerró Católica eSports que superó a Froztfire y así salió del fondo de la tabla de posiciones.

La próxima fecha tendrá tremendos duelos como: Rebirth eSports vs. Furious Gaming, Católica eSports vs. Liga del Mal, Dark Horse vs. Liga del Mal, FroztFire vs Wanderers eSports y Azules eSports vs. Kaos Latin Gamers.