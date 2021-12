Praey for the Gods y sus colosos ya están disponibles en múltiples plataformas. El juego tiene el estilo del mítico Shadow of the Colossus

Después de ser anunciado en el año 2015, el juego de aventuras de Praey for the Gods finalmente ya está disponible, el cual tiene una temática bastante parecida al clásico Shadow of the Colossus. El título fue desarrollado por la compañía No Matter Studios, y anteriormente había tenido un acceso anticipado en el año 2019 en la plataforma de Steam, pero durante las últimas horas se confirmó sorpresivamente su lanzamiento oficial a múltiples plataformas.

En el juego Praey for the Gods uno se encontrará con una aventura en mundo abierto la cual se situará en tierras gélidas, donde el jugador deberá moverse por terrenos con muchas nieve para ir derribando a los gigantes, y descubrir las causas sobre un invierno que no termina nunca. El juego en un principio se iba a llamar Pray of the Gods.

¿Desde cuándo está disponible el juego Praey for the Gods?

El título está oficialmente disponible desde el 14 de diciembre de 2021, y se puede jugar en las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, vía Steam, plataforma en la cual aparece con un precio de descuento del 15% que lo deja en 9.775 pesos chilenos.