Al estilo de Fortnite: Ed Sheeran dará un concierto en Pokémon Go

El cantante británico Ed Sheeran dará un concierto especial y por tiempo limitado en Pokémon Go. El intérprete inglés cantará seis canciones en la presentación, estas son: Perfect, Bad Habits, Overpass Graffiti, estos tres primeros temas son de su álbum más reciente llamado (=), lanzado este mismo año. Los otros temas serán First Times, Shivers y Thinking Out Loud.

No es primera vez que un artista musical hace una presentación en un videojuego, esto debido a que cantantes como el colombiano J Balvin y el rapero estadounidense Travis Scott, hicieron presentaciones dentro del juego de Fortnite. La presentación de Travis Scott fue en abril de 2020 y registró un número de 12,3 millones de usuarios conectados. Mientras que la actuación del artista cafetero trajo una skin personal del cantante.

¿Cuándo será el concierto de Ed Sheeran en Pokémon Go?

El concierto estará disponible desde el lunes 22 de noviembre a las 6:00 de la mañana hora de Chile, 11:00 horas del Pacífico, y durará hasta las 8:00 de la mañana hora de Chile. Durante el concierto habrá otros cambios en el juego por ejemplo la aparición más frecuente de pokémones como Totodile, Mudkip y Squirtle con lentes de sol.