¡Menos de dos horas! Batería de la Steam Deck no aguanta mucho tiempo al momento de reproducir el Elden Ring

Se estrenó hace poco más de un mes y se siguen conociendo detalles de su funcionamiento, hablamos de la Steam Deck, la popular PC portátil de la empresa Valve, de la cual se reveló que su batería se gasta en menos de dos horas con el título Elden Ring, creación de From Software y Bandai Namco, considerado hasta ahora como uno de los mejores juegos de 2022.

Esto se dio a conocer después de que el sitio RockPaperShotgun hiciera pruebas en el dispositivo de Steam, dando como resultado una duración de batería de 93 minutos con Elden Ring, pero increíblemente no es el juego que menos dura, esto porque Horizon Zero Dawn solo se puede jugar por 91 minutos y God of War, recientemente estrenado en PC, aguanta solo 89 minutos.

¿Cuándo se estrenó Elden Ring?

El juego se estrenó el 25 de febrero de 2022 y está disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (vía Steam).

¿Cuándo se estrenó la Steam Deck?

La PC portátil de Valve también se estrenó oficialmente el 25 de febrero de 2022, día en el que se comenzaron a confirmar las reservas de los fanáticos.