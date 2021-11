PS Plus, al igual que otras tiendas digitales, también suele regalar juegos mensuales a sus usuarios, en este caso siempre están disponibles para las personas que tienen su suscripción al día, y el mes de diciembre no será la excepción. Sin embargo, el anunció de PlayStation no ha ocurrido, pero lo que sí ocurrió es que el medio Dealabs, quien ya ha filtrado juegos de PS Plus los meses anteriores, reveló los títulos que estarían gratis para PlayStation 4 y PlayStation 5 durante el mes de diciembre.

¿Cuáles son los juegos gratis de PS Plus?

Se trataría de los juegos de Godfall Challenger Edition, el cual trata de un título acción en tercera persona, El Mortal Shell, un juego de rol de acción, y el LEGO DC Villans, título el cual los protagonistas son los personajes de DC Comics.

Habrá que esperar al anuncio oficial de PlayStation sobre los títulos gratuitos de diciembre, revelación que se espera se haga la próxima semana, debido a que ya será la última semana de noviembre.

Los juegos gratis de noviembre son el Knockout City, el First Class Trouble y el Kingdom of Amalur: Re-Reckoning, y se pueden descargar hasta el 7 de diciembre.